В «Атамани» пройдет краевой праздник свадебных традиций. Для гостей сварят 1 тонну супа-лапши

В этот день гостей деревни с утра до вечера будут сватать и женить. В качестве угощения сварят 1 тонну традиционной кубанской локшины (суп-лапша с курицей), а на подворьях станицы казачки из разных уголков Краснодарского края дадут попробовать свадебную выпечку.

Также как всегда будет работать выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников, где для посетителей проведут различные мастер-классы. Кроме того, на площади Дурница разместится мангальная зона, где можно отведать блюда кавказской и кубанской кухни.

Ранее в казачьей деревне прошли гастрономические праздники шашлыка, индюшки, вареников, окрошки, черноморских морепродуктов, борща, риса и каши.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.