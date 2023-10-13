В Краснодаре на выходных пройдет фестиваль российских брендов

Краснодарский край

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  • © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com
    © Фотография freepik с сайта ru.freepik.com

В краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 14-15 октября пройдет фестиваль российских брендов

Это национальный проект популяризации локальных производителей, в том числе в сферах лёгкой промышленности и креативных индустрий. Посетители смогут познакомиться с региональными российскими брендами в непринужденной атмосфере праздника, маркета производителей, дегустаций, мастер-классов, модных дефиле.

Можно будет прибрести косметику, декор для дома и посуду, свечи, украшения, игрушки, авторские книги и альбомы, сувениры и подарки, одежду.

Оба дня фестиваль будет работать с 11:00 до 20:00. Вход ссвободный. Культурное пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33.

Как писали Юга.ру, в этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 14 октября пройдёт краевой праздник свадебных традиций. Для гостей сварят 1 тонну супа-лапши.

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В Краснодаре на выходных пройдет фестиваль российских брендов
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