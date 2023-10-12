В аэропорту Минеральных Вод пройдет осенний споттинг
В аэропорту Минвод пройдет споттинг, приуроченный к встрече 4-миллионного пассажира
Любителей авиационной фотографии приглашают сделать красивые снимки 18 октября с 7:45 до 17:30. Для участия необходимо заполнить анкету и прислать её на электронную почту pr@mvairport.ru. Заявки принимают до 11 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта. Подтверждением участия является ответное письмо от организаторов.
Программа мероприятия:
- 7:45 сбор участников в пассажирском терминале вылета, инструктаж;
- 08:00 выход на перрон, фотосъемка;
- 12:30-13:30 перерыв в съемочном дне;
- 13:35-17:15 фотосъемка.
Количество участников ограничено. К споттингу допускаются фотографы, достигшие 18 лет.
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