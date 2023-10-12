В аэропорту Минеральных Вод пройдет осенний споттинг

Ставропольский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В аэропорту Минвод пройдет споттинг, приуроченный к встрече 4-миллионного пассажира

Любителей авиационной фотографии приглашают сделать красивые снимки 18 октября с 7:45 до 17:30. Для участия необходимо заполнить анкету и прислать её на электронную почту pr@mvairport.ru. Заявки принимают до 11 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта. Подтверждением участия является ответное письмо от организаторов.

Программа мероприятия:

  • 7:45 сбор участников в пассажирском терминале вылета, инструктаж;
  • 08:00 выход на перрон, фотосъемка;
  • 12:30-13:30 перерыв в съемочном дне;
  • 13:35-17:15 фотосъемка.

Количество участников ограничено. К споттингу допускаются фотографы, достигшие 18 лет.

Как писали Юга.ру, в аэропорту Геленджика демонтируют покрытие старого перрона и подготавливают территорию для нового, а также возводят водосточно-дренажную сеть. Все работы планируют завершить в 2024 году.

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