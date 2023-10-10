На улице Северной в Краснодаре вместо многоэтажки построили сквер

Юга.ру обратили внимание на новый сквер на улице Северной в Краснодаре. На его месте ранее планировали возвести многоэтажку

В Краснодаре на улице Северной у бизнес-центра «Кристалл» появился небольшой сквер. Долгое время участок был огражден, на его территории планировали построить жилой дом высотой 100 метров (27 этажей).

В 2015 году Юга.ру писали, что в центре Краснодара ограничили строительство многоквартирных домов высотой больше 12 этажей. Тогда проект 29-этажной «Башни» на пересечении улиц Северной и Леваневского заморозили на этапе котлована.

Так в начале октября выглядит территория у бизнес-центра:

Сквер у БЗ «Кристалл» © фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Сквер на улице Северной © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Кто возводит сквер, стало понятно после появления на его территории объекта с названием (1 фото). На сайте инвестиционного холдинга AVA Group указано, что в «октябре этого года завершится обустройство нового сквера с ландшафтным озеленением, удобными перголами, ночной подсветкой».

Отметим, что в Арбитражном суде Краснодарского края с апреля 2022 года рассматривается иск ООО «МедРейтинг» (известный проект компании — ресурс «ПроДокторов») к ЗАО МКЦ «Кристалл». Предметом спора стало заявление о том, что бизнес-центр якобы выселил компанию и отказался выплачивать арендатору ООО «МедРейтинг» компенсацию в размере около 30 млн рублей за ремонт помещений.

В СМИ в августе 2023 года появилась информация о том, что владельцы БЦ якобы выселили ООО «МедРейтинг», чтобы площади мог занять инвестиционный холдинг AVA Group. Следующее заседание суда назначено на 9 ноября 2023 года.