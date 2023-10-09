В Краснодарском крае выпал первый снег

В Отрадненском районе Краснодарского края 8 октября выпал первый снег

В Отрадненском районе Кубани 8 октября выпал первый снег. В соцсетях появились фото и видео.

В ЦГМС Краснодарского края 9 октября сообщили, что регион находится под влиянием обширного атмосферного фронта. Там напомнили о возможном формировании смерчей над морем вдоль побережья от Джубги до Магри.

В ЕДДС Краснодара 8 октября рассказали, что из-за сильного ветра в городе повалило деревья. Жителей города просили не покидать дома. По состоянию на 16 часов 8 октября спасатели получили 25 заявок об упавших деревьях. Утром 9 октября очевидцы все еще делятся фотографиями упавших за ночь деревьев.

В Краснодаре ветер повалил деревья © фото очевидца