Жителей Краснодара попросили не покидать свои дома из-за сильного ветра

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям», — рассказали специалисты.



Спасатели предупреждают, что при сильном ветре опасно находиться под линией электропередач или приближаться к оборвавшимся проводам.



Как сообщает телеграм-канал «ЕДДС Краснодар», сотрудники службы спасения уже убрали поваленные деревья и ветки на улицах Ставропольская, Онежская, Сормовская, Володарского, 2-й Онежский проезд, Юннатов и 40 лет Победы.