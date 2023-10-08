Жителей Краснодара попросили не покидать свои дома из-за сильного ветра

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Туподар» https://t.me/typodar/34067
    © Скриншот из телеграм-канала «Туподар» https://t.me/typodar/34067

В Краснодаре усилился ветер и повалил деревья в нескольких районах города. Спасатели рекомендуют не покидать свои дома

В Краснодаре 8 октября усилился ветер. В связи с непогодой спасатели рекомендовали местным жителям оставаться в помещениях.

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«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям», — рассказали специалисты.

Спасатели предупреждают, что при сильном ветре опасно находиться под линией электропередач или приближаться к оборвавшимся проводам.

Как сообщает телеграм-канал «ЕДДС Краснодар», сотрудники службы спасения уже убрали поваленные деревья и ветки на улицах Ставропольская, Онежская, Сормовская, Володарского, 2-й Онежский проезд, Юннатов и 40 лет Победы.

Напомним, что в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра. 

Ранее Юга.ру писали, что на Кубани с 8 по 10 октября ожидаются заморозки.

Краснодар Погода Штормовые предупреждения

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