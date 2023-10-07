В Краснодарском крае ночью прогнозируют заморозки

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малёваного
    © Фото Андрея Малёваного

В МЧС Кубани жителей региона предупредили о заморозках

Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, во второй половине ночи и утром 8 октября в юго-восточных предгорных районах края возможны заморозки. В воздухе и на поверхности почвы прогнозируют -0…-1 °C.

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Еще холоднее будет ночью и утром 9 и 10 октября. В МЧС предупредили о заморозках в северной половине края и в предгорных районах региона, температура воздуха и почвы упадет до -0…-2 °C.

В соцсетях 7 октября публикую фотографии и видео смерча у берегов Сочи.

Подробнее о погоде в воскресенье, 8 октября, Юга.ру писали здесь.

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