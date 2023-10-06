В Краснодаре можно увидеть работы Рене Магритта

Представлено около 50 оригинальных литографий. Работы Рене Магритта воспроизведены по инициативе жены художника профессиональным гравёром Фернаном Мурло.

В экспозицию вошли работы из серий «Заколдованное место», «Подкидыши» и внесерийные произведения. Работы представлены частными коллекционерами из Франции, Бельгии и Скандинавских стран.

Больше узнать о жизни и творчестве загадочного бельгийского художника Рене Магритта поможет бесплатный аудиогид. Чтобы им воспользоваться, необходимо иметь смартфон и наушники.

Выставка будет работать до 26 ноября по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 250-350 рублей.