В Краснодаре можно увидеть работы Рене Магритта

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 3 октября открылась выставка «Рене Магритт. Вероломство образов»

Представлено около 50 оригинальных литографий. Работы Рене Магритта воспроизведены по инициативе жены художника профессиональным гравёром Фернаном Мурло.

В экспозицию вошли работы из серий «Заколдованное место», «Подкидыши» и внесерийные произведения. Работы представлены частными коллекционерами из Франции, Бельгии и Скандинавских стран.

Больше узнать о жизни и творчестве загадочного бельгийского художника Рене Магритта поможет бесплатный аудиогид. Чтобы им воспользоваться, необходимо иметь смартфон и наушники.

Выставка будет работать до 26 ноября по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 250-350 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 6 октября откроется персональная выставка местного художника Сергея Яшина. Представлено более 40 живописных полотен, созданных в разных жанрах и в разный период творчества мастера. 

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