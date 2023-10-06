В Краснодаре можно увидеть работы Рене Магритта
В Краснодарском краевом выставочном зале 3 октября открылась выставка «Рене Магритт. Вероломство образов»
Представлено около 50 оригинальных литографий. Работы Рене Магритта воспроизведены по инициативе жены художника профессиональным гравёром Фернаном Мурло.
В экспозицию вошли работы из серий «Заколдованное место», «Подкидыши» и внесерийные произведения. Работы представлены частными коллекционерами из Франции, Бельгии и Скандинавских стран.
Больше узнать о жизни и творчестве загадочного бельгийского художника Рене Магритта поможет бесплатный аудиогид. Чтобы им воспользоваться, необходимо иметь смартфон и наушники.
Выставка будет работать до 26 ноября по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 250-350 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 6 октября откроется персональная выставка местного художника Сергея Яшина. Представлено более 40 живописных полотен, созданных в разных жанрах и в разный период творчества мастера.