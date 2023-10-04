ФАС возбудила дело в отношении двух кубанских производителей бетона

Сотрудникам двух кубанский компаний по производству бетона грозит штраф за повышение цен

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении сотрудников ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и «Новоросцемент». Причиной стало превышение темпа роста цен в первом полугодии 2023 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Анализ данных хозяйственной деятельности компаний показал, что установленные ими цены в первом полугодии 2023 года превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации. Ведомство выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что компании входят в группу «Газметаллпроект» и являются крупнейшими производителями цемента в Южном и Северо-Кавказском округах. Если подозрения подтвердятся, то компании получат штрафы в размере установленного процента от годовой прибыли.

Ранее Юга.ру писали, что ФАС подозревает две топливные региональные компании в антиконкурентном сговоре. Речь идет об Ильском НПЗ и «Славянск ЭКО».