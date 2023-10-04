Краснодарцев приглашают на гаражную распродажу в американском стиле

Можно будет приобрести мужскую и женскую одежду местных дизайнеров, винтажные и вязаные вещи, украшения и аксессуары ручной работы, оригинальные сумки и многое другое от локальных брендов.

На протяжении всего дня для гостей будут играть диджеи. Также будет работать буфет, где можно приобрести еду и напитки.

Гаражные распродажи — это возможность пополнить гардероб стильными вещами, купить подарок и просто классно и вкусно провести время с друзьями. Такие мероприятия не только про шоппинг, но в большей степени про атмосферу, пользу и приятное общение.

Первые гаражные распродажи появились в Америке. Люди за небольшую плату отдавали свою старую одежду, обувь, аксессуары и предметы быта, занимавшие место в кладовках или гаражах. Отсюда и название. Участвовали в мероприятии, как правило, соседи, для которых оно было возможностью не только дешево прикупить полезную вещицу, но и просто провести время в неформальной обстановке.

Событие пройдет с 12:00 до 21:00 по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» 7 октября откроется выставка современного искусства «Эта ваша психология». В проекте участвуют Ольга Чумакова, Валентина Апостолова, Светлана Егудина, Александра Фишер, Дарья Феленкова, Диана Смирнова, Анастасия Филиппова.