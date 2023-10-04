В Краснодаре двое суток ищут 13-летнего подростка

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре пропал 13-летний школьник

Со 2 октября в Краснодаре ищут 13-летнего Пашу Трушникова. Как рассказали в пресс-службе УМВД города, в тот день мальчик прогулял школу, а вечером попросил разрешение у мамы остаться с ночевкой у друга. С тех пор он больше не выходил на связь.

Мальчик учится в школе №66 и живет в Музыкальном микрорайоне. В день пропажи был одет в темно-синие брюки и белую рубашку. С собой у него черный рюкзак.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае пропала 15-летняя девочка. Через несколько дней ее нашли у подруги в Ростове-на-Дону. 

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