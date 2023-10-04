В Краснодаре двое суток ищут 13-летнего подростка

Со 2 октября в Краснодаре ищут 13-летнего Пашу Трушникова. Как рассказали в пресс-службе УМВД города, в тот день мальчик прогулял школу, а вечером попросил разрешение у мамы остаться с ночевкой у друга. С тех пор он больше не выходил на связь.

Мальчик учится в школе №66 и живет в Музыкальном микрорайоне. В день пропажи был одет в темно-синие брюки и белую рубашку. С собой у него черный рюкзак.