В Краснодаре двое суток ищут 13-летнего подростка
В Краснодаре пропал 13-летний школьник
Со 2 октября в Краснодаре ищут 13-летнего Пашу Трушникова. Как рассказали в пресс-службе УМВД города, в тот день мальчик прогулял школу, а вечером попросил разрешение у мамы остаться с ночевкой у друга. С тех пор он больше не выходил на связь.
Мальчик учится в школе №66 и живет в Музыкальном микрорайоне. В день пропажи был одет в темно-синие брюки и белую рубашку. С собой у него черный рюкзак.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае пропала 15-летняя девочка. Через несколько дней ее нашли у подруги в Ростове-на-Дону.
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