Глава Адыгеи рассказал о поддержке фермеров региона
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поделился результатами грантовой поддержки фермеров республики
По словам главы региона, благодаря конкурсу «Агростартап» в агропромышленном комплексе Адыгеи появилось больше бизнес-проектов. В 2023 году выросла и сумма такой поддержки — с 5 до 7 млн рублей для развития молочного и мясного животноводства и с 3 до 5 млн рублей для других направлений.
В 2022 году грант на развитие своего дела получил начинающий фермер из Красногвардейского района Адыгеи Роман Шестов. За 1 млн 779 тыс. рублей он построил цех с замкнутым водоснабжением для разведения осетровых рыб.
Всего за последние два года с помощью господдержки в Адыгее создали 85 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.
«Мы видим результаты проводимой работы, они значительные. В планах — сделать так, чтобы различные виды помощи были доступны каждому предпринимателю и способствовали развитию аграрного сектора, снижению уровня безработицы, появлению семейных хозяйств», — резюмировал Мурат Кумпилов.
«Агростартап» — конкурс грантов на развитие коллективных хозяйств в сельской местности России. Его реализуют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Как писали Юга.ру, Адыгея отметит День республики. Праздник будет длиться четыре дня.