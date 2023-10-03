Глава Адыгеи рассказал о поддержке фермеров региона

Адыгея

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  • Фермер из Красногвардейского района Адыгеи Роман Шестов © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    Фермер из Красногвардейского района Адыгеи Роман Шестов © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поделился результатами грантовой поддержки фермеров республики

По словам главы региона, благодаря конкурсу «Агростартап» в агропромышленном комплексе Адыгеи появилось больше бизнес-проектов. В 2023 году выросла и сумма такой поддержки — с 5 до 7 млн рублей для развития молочного и мясного животноводства и с 3 до 5 млн рублей для других направлений.

В 2022 году грант на развитие своего дела получил начинающий фермер из Красногвардейского района Адыгеи Роман Шестов. За 1 млн 779 тыс. рублей он построил цех с замкнутым водоснабжением для разведения осетровых рыб.

Всего за последние два года с помощью господдержки в Адыгее создали 85 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

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«Мы видим результаты проводимой работы, они значительные. В планах — сделать так, чтобы различные виды помощи были доступны каждому предпринимателю и способствовали развитию аграрного сектора, снижению уровня безработицы, появлению семейных хозяйств», — резюмировал Мурат Кумпилов.

«Агростартап» — конкурс грантов на развитие коллективных хозяйств в сельской местности России. Его реализуют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как писали Юга.ру, Адыгея отметит День республики. Праздник будет длиться четыре дня.

Адыгея Мурат Кумпилов поддержка малого бизнеса Сельское хозяйство

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