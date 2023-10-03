Глава Адыгеи рассказал о поддержке фермеров региона

По словам главы региона, благодаря конкурсу «Агростартап» в агропромышленном комплексе Адыгеи появилось больше бизнес-проектов. В 2023 году выросла и сумма такой поддержки — с 5 до 7 млн рублей для развития молочного и мясного животноводства и с 3 до 5 млн рублей для других направлений.

В 2022 году грант на развитие своего дела получил начинающий фермер из Красногвардейского района Адыгеи Роман Шестов. За 1 млн 779 тыс. рублей он построил цех с замкнутым водоснабжением для разведения осетровых рыб.

Всего за последние два года с помощью господдержки в Адыгее создали 85 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.