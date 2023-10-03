На муниципальных парковках Краснодара появилась онлайн-оплата

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Оплатить стоянку на муниципальной парковке в Краснодаре теперь можно по QR-коду

Заплатить за место на муниципальной парковке Краснодара теперь можно по QR-коду на паркомате или в банкомате Сбербанка. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Такая возможность оплаты доступна на необорудованных шлагбаумами парковках открытого типа. 

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Напомним, некоторые категории граждан могут бесплатно оставлять автомобили на муниципальных парковках. Это Герои Труда Кубани, многодетные семьи, водители транспорта для обеспечения специальной связи, а также владельцы электро- и гибридных автомобилей.

Ранее Юга.ру рассказывали, что жительнице Краснодара выписали штраф за неоплаченную парковку. По словам женщины, её не было в городе и автомобиль на парковке она не оставляла.

Краснодар парковки

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