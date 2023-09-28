В Краснодаре полиция и волонтеры ищут 16-летнюю девочку

В Краснодаре идут поиски 16-летней Дианы Мусиюк

В Краснодаре идут поиски 16-летней Дианы Мусиюк. На сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» опубликована ориентировка и информация о том, что с 16 сентября местонахождение девочки неизвестно.

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В полиции Краснодара прокомментировали ситуацию. «В настоящее время сотрудниками краснодарской полиции принимаются меры по установлению фактического местонахождения несовершеннолетней. Необходимо отметить, что ранее она уже уходила из дома и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних в краснодарской полиции», — рассказал руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.