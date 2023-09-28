В Краснодаре полиция и волонтеры ищут 16-летнюю девочку

Краснодарский край

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    Пропала Диана Мусиюк © https://vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj?z=photo-43594802_457251520%2Falbum-43594802_163213326%2Frev

В Краснодаре идут поиски 16-летней Дианы Мусиюк

В Краснодаре идут поиски 16-летней Дианы Мусиюк. На сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» опубликована ориентировка и информация о том, что с 16 сентября местонахождение девочки неизвестно.

Рассказываем, как помочь:

В полиции Краснодара прокомментировали ситуацию.

«В настоящее время сотрудниками краснодарской полиции принимаются меры по установлению фактического местонахождения несовершеннолетней. Необходимо отметить, что ранее она уже уходила из дома и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних в краснодарской полиции», — рассказал руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Напомним, с 17 августа в Краснодаре ищут 15-летнюю Зарину. В УМВД города редакция Юга.ру узнала, что поиски девочки по состоянию на 28 сентября продолжаются. Ранее сообщалось, что Зарина сбежала из дома.

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