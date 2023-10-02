В фестивале здорового образа жизни поучаствовали больше 120 тысяч жителей юга России
30 сентября в Краснодаре, Симферополе и Севастополе завершился ежегодный фестиваль «Энергия Юга» от банка РНКБ
За 21 день в бесплатных онлайн- и офлайн-активностях фестиваля поучаствовали больше 120 тысяч человек. Самому младшему из них 16 лет, а самому старшему — 65. Большинство (80%) участников — женщины.
Гости «Энергии Юга» могли выбрать любую активность из более 700 спортивных занятий, лекций и мастер-классов в четырех разных направлениях — спорт, саморазвитие, здоровье и экология.
На фестивале также прошел челлендж «Шагомер» при поддержке «ВКонтакте» и приложения «Шаги VK». В другом спецпроекте — «Энергия города» — участники могли заново открыть для себя знакомые места в родном городе, выполняя задания на маршруте.
Организатор «Энергии Юга» — банк РНКБ (входит в Группу ВТБ).
В Краснодаре открылся арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью:
«Прекрасно, что так много людей открыты для нового и хотят вести здоровый и активный образ жизни. Второй год участники нашего фестиваля демонстрируют прекрасные результаты, а это значит, что у многих из них за три недели фестиваля не только улучшилась физическая форма, но и появились полезные привычки для жизни. Отдельно хотелось бы поблагодарить за помощь и всестороннюю поддержку представителей местных властей в Республике Крым, Севастополе и Краснодаре, которые помогли в организации нашего проекта», — отметил вице-президент-директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.