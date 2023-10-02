В фестивале здорового образа жизни поучаствовали больше 120 тысяч жителей юга России

30 сентября в Краснодаре, Симферополе и Севастополе завершился ежегодный фестиваль «Энергия Юга» от банка РНКБ

За 21 день в бесплатных онлайн- и офлайн-активностях фестиваля поучаствовали больше 120 тысяч человек. Самому младшему из них 16 лет, а самому старшему — 65. Большинство (80%) участников — женщины.

Гости «Энергии Юга» могли выбрать любую активность из более 700 спортивных занятий, лекций и мастер-классов в четырех разных направлениях — спорт, саморазвитие, здоровье и экология.

На фестивале также прошел челлендж «Шагомер» при поддержке «ВКонтакте» и приложения «Шаги VK». В другом спецпроекте — «Энергия города» — участники могли заново открыть для себя знакомые места в родном городе, выполняя задания на маршруте. Организатор «Энергии Юга» — банк РНКБ (входит в Группу ВТБ).

© Фото пресс-службы банка РНКБ

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