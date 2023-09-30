В Краснодарском крае женщина вытолкнула свою дочь из квартиры и применила к ней насилие

Краснодарский край

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  • Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Курганинске следователи организовали проверку по факту применения насилия в отношении ребенка

В соцсетях 30 сентября появилось видео жестокого обращения жительницы Курганинска к дочери. На кадрах видно, как женщина выталкивает своего ребенка из квартиры и применяет к нему физическое насилие. 

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СУ СКР по Краснодарскому краю сообщило, что Усть-Лабинский межрайонный следственный отдел выясняет обстоятельства происшествия. По данным ведомства, сейчас девочка находится со своим отцом.

Руководитель регионального следственного управления Андрей Маслов поручил проверить сведения из опубликованного видео, а также изучить условия жизни и воспитания ребенка в семье.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре взяли под стражу мужчину, напавшего на малолетнего ребенка на детской площадке.

Дети Курганинский район Насилие Преступления против детей Следственный комитет

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