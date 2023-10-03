Осенью в «Агрокомплексе» можно выиграть до 3000 рублей за покупку любого колбасного изделия

В «Агрокомплексе» им. Н.И.Ткачева стартовала акция «Колбасный Бум!» для покупателей собственной розничной сети и интернет-магазина

За покупку мясной гастрономии с 22 сентября по 23 октября 2023 года можно получить одну из подарочных карт номиналом от 1000 до 3000 рублей.

Для участия в акции «Колбасный Бум!» нужно: • купить один товар из категории мясной гастрономии (колбасные изделия и деликатесы, сосиски, сардельки, шпикачки) в фирменном магазине «Агрокомплекс Выселковский» или на сайте ; • зарегистрировать чек на сайте и подписаться на телеграм-канал .

Акция распространяется на колбасные изделия, приобретенные в фирменных магазинах компании в Адыгее, Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области под брендами «Агрокомплекс Выселковский», Labinsk Beef, «Дружба Народов» и «Медвёдовские традиции».



Победителей определят в два этапа: 10 октября и 24 октября 2023 года.

Все колбасы и деликатесы изготавливают из сырья с собственных ферм «Агрокомплекса» и оценивают по международной сертифицированной системе менеджмента безопасности пищевой продукции.