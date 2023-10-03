Осенью в «Агрокомплексе» можно выиграть до 3000 рублей за покупку любого колбасного изделия
В «Агрокомплексе» им. Н.И.Ткачева стартовала акция «Колбасный Бум!» для покупателей собственной розничной сети и интернет-магазина
За покупку мясной гастрономии с 22 сентября по 23 октября 2023 года можно получить одну из подарочных карт номиналом от 1000 до 3000 рублей.
Для участия в акции «Колбасный Бум!» нужно:
• купить один товар из категории мясной гастрономии (колбасные изделия и деликатесы, сосиски, сардельки, шпикачки) в фирменном магазине «Агрокомплекс Выселковский» или на сайте;
• зарегистрировать чек на сайте и подписаться на телеграм-канал.
Акция распространяется на колбасные изделия, приобретенные в фирменных магазинах компании в Адыгее, Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области под брендами «Агрокомплекс Выселковский», Labinsk Beef, «Дружба Народов» и «Медвёдовские традиции».
Победителей определят в два этапа: 10 октября и 24 октября 2023 года.
Все колбасы и деликатесы изготавливают из сырья с собственных ферм «Агрокомплекса» и оценивают по международной сертифицированной системе менеджмента безопасности пищевой продукции.
«В этом году «Агрокомплекс» предлагает покупателям максимально разнообразный ассортимент колбасных изделий за все время своего производства: сырокопченые, полукопченые, вареные, батоном или в нарезке, для жарки или холодных закусок и многие другие. Чтобы наши покупатели могли попробовать больше продукции южных брендов, мы проводим маркетинговые акции с подарками. На этот раз в призовом фонде 200 карт и сертификатов номиналом от 1000 до 3000 рублей», — рассказала руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.
С информацией об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 800 250 06 90 и на сайте agro-promo.ru.
Реклама. АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва. 353100, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1. ОГРН 1022303554635