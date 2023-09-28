В аэропорту Сочи скопились большие очереди из-за глобального сбоя в системе

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Международный аэропорт Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Международный аэропорт Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Сочинский аэропорт сообщил о задержках в регистрации пассажиров из-за сбоя в системе

В СМИ 28 сентября стали появляться сообщения о крупной атаке на систему бронирования авиакомпаний. ТАСС сообщил, что в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота» и авиакомпании «Победа» зафиксировали сбой в системе бронирования Leonardo.

Позже сочинский аэропорт предупредил пассажиров, что время регистрации увеличено из-за «глобального сбоя в системе регистрации пассажиров и багажа Astra (Сирена-Трэвел)».

Работу системы удалось восстановить к 11:33 по московскому времени. За период сбоя в терминалах аэропорта собрались очереди. Пассажиров просят приезжать заранее и рассчитывать на длительное ожидание.

Судя по онлайн-табло сочинского аэропорта, у нескольких рейсов изменилось время вылета.

  • © скриншот страницы сайта аэропорта Сочи
    © скриншот страницы сайта аэропорта Сочи

Напомним, 26 сентября пассажиры сочинского аэропорта жаловались на длительную задержку и духоту на борту, где ожидали вылета после завершения посадки. Подробнее мы писали здесь.

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