В аэропорту Сочи скопились большие очереди из-за глобального сбоя в системе

Сочинский аэропорт сообщил о задержках в регистрации пассажиров из-за сбоя в системе

В СМИ 28 сентября стали появляться сообщения о крупной атаке на систему бронирования авиакомпаний. ТАСС сообщил, что в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота» и авиакомпании «Победа» зафиксировали сбой в системе бронирования Leonardo.

Позже сочинский аэропорт предупредил пассажиров, что время регистрации увеличено из-за «глобального сбоя в системе регистрации пассажиров и багажа Astra (Сирена-Трэвел)».

Работу системы удалось восстановить к 11:33 по московскому времени. За период сбоя в терминалах аэропорта собрались очереди. Пассажиров просят приезжать заранее и рассчитывать на длительное ожидание.