В Краснодаре можно будет увидеть шоу каскадеров

В программе: экстремальное автошоу, дрифт на двух колесах, номера с пиротехникой, гонки бигфутов.

Посетить событие можно до 22 октября. Расписание на сайте. Стоимость билетов 1500 рублей, детям до 5 лет бесплатно.

Шоу каскадеров пройдет на территории рядом с ТРК «Галактика» по адресу улица Уральская, 98/11.

Как писали Юга.ру, в краснодарском баре «Винодер» 30 сентября состоится лекция «Разговоры о вине». Участники обсудят Древнюю Грецию и Древний Рим.