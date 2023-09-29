В Краснодаре можно будет увидеть шоу каскадеров

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео с сайта kaskader-show.ru/krasnodar
    © Скриншот видео с сайта kaskader-show.ru/krasnodar

В Краснодаре 7 октября стартует шоу каскадеров

В программе: экстремальное автошоу, дрифт на двух колесах, номера с пиротехникой, гонки бигфутов.

Посетить событие можно до 22 октября. Расписание на сайте. Стоимость билетов 1500 рублей, детям до 5 лет бесплатно.

Шоу каскадеров пройдет на территории рядом с ТРК «Галактика» по адресу улица Уральская, 98/11.

Как писали Юга.ру, в краснодарском баре «Винодер» 30 сентября состоится лекция «Разговоры о вине». Участники обсудят Древнюю Грецию и Древний Рим.

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