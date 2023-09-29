В Краснодаре можно будет увидеть шоу каскадеров
В Краснодаре 7 октября стартует шоу каскадеров
В программе: экстремальное автошоу, дрифт на двух колесах, номера с пиротехникой, гонки бигфутов.
Посетить событие можно до 22 октября. Расписание на сайте. Стоимость билетов 1500 рублей, детям до 5 лет бесплатно.
Шоу каскадеров пройдет на территории рядом с ТРК «Галактика» по адресу улица Уральская, 98/11.
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