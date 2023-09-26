В Краснодаре пройдет лекция об истории вина

В краснодарском баре «Винодер» 30 сентября пройдет лекция «Разговоры о вине»

Участники обсудят Древнюю Грецию и Древний Рим.

Программа:

история Диониса, вакханок и связь между Иисусом и богом виноделия;

чем на самом деле занимались греки на симпозиумах, при чем тут молодые мальчики и гетеры;

почему греки запрещали пить вино своим женам и дочерям под страхом смерти;

где и когда впервые заговорили о терруаре, влиянии сорта, почв и климата на вкус вина;

при каких обстоятельствах в Древнем Риме основным рационом стали хлеб и вино;

почему вино было официальным лекарством от грусти и тоски, почему Платон особенно рекомендовал пить вино взрослым, а не молодым.

После лекции состоится сравнительная дегустация греческих и итальянских вин.

Начало в 19:00. Бар «Винодер» находится по адресу улица Кубанская набережная, 39/2. Стоимость участия 1900 рублей, бронирование мест по телефону +7 (900) 277-79-99. В стоимость входят лекция, дегустация, закуски.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28 сентября лектор проекта Vita Nuova Елена Хомунина проведет встречу, на которой поделится лайфхаками для поездки в Японию.