Автокредит Уралсиба на подержанные автомобили вошел в десятку лучших в России

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Евгения Мельченко
    © Фото Евгения Мельченко

Продукт банка Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на подержанные автомобили в сентябре 2023 года по версии портала Выберу.ру

В исследовании Выберу.ру оценили предложения 50 крупнейших российских банков по объемам розничного кредитования (на 1 сентября 2023 года).

При составлении рейтинга эксперты учитывали:

  • процентную ставку и ежемесячный платеж, полную стоимость кредита, его сумму и срок;
  • размер первоначального взноса и его влияние на ставку;
  • количество программ страхования и их влияние на ставку, возможность выбрать кредит без КАСКО и обязательного страхования заемщика;
  • оформление онлайн и отсутствие скрытых комиссий;
  • количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика;
  • условия досрочного погашения и другие параметры.

Уралсиб входит в десятку российских банков по объему выдач автокредитов и размеру автокредитного портфеля по итогам 2022 года в рейтинге Банки.ру. 

В офисе банка или у автодилеров-партнеров можно взять кредит на новый, подержанный автомобиль и мототехнику, в том числе без залога и первоначального взноса.

Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, а срок — 7 лет. 

Требования к заемщику:
— гражданство России с постоянной регистрацией на территории страны;
— возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;
— стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.

Для подачи заявки на кредит нужны паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и другие).

Подробности об автокредитах и перечень автодилеров-партнеров можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб и официальный дилер Subaru запустили совместную программу автокредитования.

Интеренсное об автомобилях и дорогах:

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