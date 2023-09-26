Автокредит Уралсиба на подержанные автомобили вошел в десятку лучших в России
Продукт банка Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на подержанные автомобили в сентябре 2023 года по версии портала Выберу.ру
В исследовании Выберу.ру оценили предложения 50 крупнейших российских банков по объемам розничного кредитования (на 1 сентября 2023 года).
При составлении рейтинга эксперты учитывали:
- процентную ставку и ежемесячный платеж, полную стоимость кредита, его сумму и срок;
- размер первоначального взноса и его влияние на ставку;
- количество программ страхования и их влияние на ставку, возможность выбрать кредит без КАСКО и обязательного страхования заемщика;
- оформление онлайн и отсутствие скрытых комиссий;
- количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика;
- условия досрочного погашения и другие параметры.
Уралсиб входит в десятку российских банков по объему выдач автокредитов и размеру автокредитного портфеля по итогам 2022 года в рейтинге Банки.ру.
В офисе банка или у автодилеров-партнеров можно взять кредит на новый, подержанный автомобиль и мототехнику, в том числе без залога и первоначального взноса.
Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, а срок — 7 лет.
Требования к заемщику:
— гражданство России с постоянной регистрацией на территории страны;
— возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;
— стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.
Для подачи заявки на кредит нужны паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и другие).
Подробности об автокредитах и перечень автодилеров-партнеров можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.
Как писали Юга.ру, Уралсиб и официальный дилер Subaru запустили совместную программу автокредитования.
Интеренсное об автомобилях и дорогах: