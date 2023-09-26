Автокредит Уралсиба на подержанные автомобили вошел в десятку лучших в России

В офисе банка или у автодилеров-партнеров можно взять кредит на новый, подержанный автомобиль и мототехнику, в том числе без залога и первоначального взноса.



Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, а срок — 7 лет.



Требования к заемщику:

— гражданство России с постоянной регистрацией на территории страны;

— возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;

— стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.



Для подачи заявки на кредит нужны паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и другие).