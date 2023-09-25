В Краснодаре появилось Death Cafe — проект, в рамках которого обсуждают тему смерти

Краснодарский край

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  • Кладбище © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Кладбище © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре прошла первая встреча Death Cafe, тематического клуба, участники которого обсуждают смерть

Это пространство, в котором люди делятся своими мыслями, переживаниями и опытом, связанными со смертью. Встречи проводятся в формате свободной беседы. Death Cafe не является терапевтической группой, на собраниях не выступают специалисты из околосмертных профессий.

«Не бойтесь, что эти разговоры будут наводить на вас тоску. Ведь в смерти много жизни, а горевание — это способ выразить любовь к своим близким, которых больше нет рядом», — говорится в описании проекта. 

Однако организаторы не рекомендуют посещать встречи людям, которые находятся в остром горе или испытывают сильный страх смерти.

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Чтобы принять участие, нужно написать о своем желании одному из ведущих и сделать денежное пожертвование на любую сумму. Это нужно для оплаты помещения, в котором все собираются. Встречи планируют проводить один раз в месяц каждую третью субботу. Соблюдение конфиденциальности и взаимоуважение — основополагающие принципы Death Cafe.

Проект возник в Англии в 2011 году. Его создал Джон Андервуд на основании работ социолога Бернара Кретта, который встречался с пожилыми собеседниками в кафетерии, собирая материал для научной работы о традициях, связанных со смертью. В России первое Death Cafe открылось в Москве в 2016 году.

Краснодар смерть

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