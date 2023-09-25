В Краснодаре появилось Death Cafe — проект, в рамках которого обсуждают тему смерти

Это пространство, в котором люди делятся своими мыслями, переживаниями и опытом, связанными со смертью. Встречи проводятся в формате свободной беседы. Death Cafe не является терапевтической группой, на собраниях не выступают специалисты из околосмертных профессий.

«Не бойтесь, что эти разговоры будут наводить на вас тоску. Ведь в смерти много жизни, а горевание — это способ выразить любовь к своим близким, которых больше нет рядом», — говорится в описании проекта.

Однако организаторы не рекомендуют посещать встречи людям, которые находятся в остром горе или испытывают сильный страх смерти.