В Краснодарском крае из-за африканской чумы уничтожат 57 тыс. свиней

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за вируса АЧС на Кубани за сентябрь уничтожат 57 тыс. свиней

В Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили, что в сентябре на Кубани из-за африканской чумы уничтожат 57 тыс. свиней. Об этом 25 сентября сообщило РИА Новости.

«Всего на Кубани в очагах АЧС за сентябрь подлежит уничтожению более 57 тысяч свиней, эти цифры включают и 7 тысяч голов на ферме АО «Ленинградское», — сказал в ведомстве.

По данным кубанского оперштаба, очаг АЧС обнаружили в АО «Ленинградское» 22 сентября. Угрожаемой зоной там определили 10 км, зоной наблюдения — 50 км. 

Еще на четырех объектах края карантин отменили. Они находятся в Краснодаре, Выселковском, Тихорецком и Калининском районах. 

Ранее Юга.ру писали, что очаги АЧС выявили в этих районах в начале сентября.  Также зараженное мясо нашли в одном из магазинов Краснодара. 

По словам доктора сельскохозяйственных наук, доцента ВАК Григория Комлацкого, вирус африканской чумы свиней не представляет опасности для человека. Но АЧС наносит серьезный экономический ущерб сельскому хозяйству.

Африканская чума свиней Сельское хозяйство

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