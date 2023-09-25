В Краснодарском крае из-за африканской чумы уничтожат 57 тыс. свиней

Из-за вируса АЧС на Кубани за сентябрь уничтожат 57 тыс. свиней

В Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили, что в сентябре на Кубани из-за африканской чумы уничтожат 57 тыс. свиней. Об этом 25 сентября сообщило РИА Новости.

«Всего на Кубани в очагах АЧС за сентябрь подлежит уничтожению более 57 тысяч свиней, эти цифры включают и 7 тысяч голов на ферме АО «Ленинградское», — сказал в ведомстве.

По данным кубанского оперштаба, очаг АЧС обнаружили в АО «Ленинградское» 22 сентября. Угрожаемой зоной там определили 10 км, зоной наблюдения — 50 км.

Еще на четырех объектах края карантин отменили. Они находятся в Краснодаре, Выселковском, Тихорецком и Калининском районах.

Ранее Юга.ру писали, что очаги АЧС выявили в этих районах в начале сентября. Также зараженное мясо нашли в одном из магазинов Краснодара.

По словам доктора сельскохозяйственных наук, доцента ВАК Григория Комлацкого, вирус африканской чумы свиней не представляет опасности для человека. Но АЧС наносит серьезный экономический ущерб сельскому хозяйству.