Последняя неделя сентября в Краснодарском крае будет теплой и солнечной

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Синоптики обещают в Краснодарском крае теплую погоду в последнюю сентябрьскую неделю

Синоптики центра погоды «Фобос» сообщили, что всю неделю на юге России будет преобладать солнечная погода. Температурный режим ожидается теплее климатической нормы — 25-30 °С. Дожди могут пройти только в горных районах.

В понедельник, 25 сентября, в Краснодаре будет облачно и без осадков. Температура воздуха днем составит 27-29 °С. Днем ожидается ветер с порывами до 12-14 м/с, сообщили в краснодарском гидрометцентре.

По краю без осадков. Утром местами туман. Воздух днем прогреется до 24-29 °С, на Черноморском побережье до 27-32 °С. Ожидается ветер до 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Вечером и днем в отдельных районах 15-18 м/с. На Черноморском побережье местами порывы 15-20 м/с.

Как писали Юга.ру, бархатный сезон на Кубани продлится до второй декады октября. На пляжах Черноморского побережья полно туристов, а море комфортно для купания.

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