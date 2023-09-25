Последняя неделя сентября в Краснодарском крае будет теплой и солнечной

Синоптики центра погоды «Фобос» сообщили, что всю неделю на юге России будет преобладать солнечная погода. Температурный режим ожидается теплее климатической нормы — 25-30 °С. Дожди могут пройти только в горных районах.

В понедельник, 25 сентября, в Краснодаре будет облачно и без осадков. Температура воздуха днем составит 27-29 °С. Днем ожидается ветер с порывами до 12-14 м/с, сообщили в краснодарском гидрометцентре.

По краю без осадков. Утром местами туман. Воздух днем прогреется до 24-29 °С, на Черноморском побережье до 27-32 °С. Ожидается ветер до 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Вечером и днем в отдельных районах 15-18 м/с. На Черноморском побережье местами порывы 15-20 м/с.

Как писали Юга.ру, бархатный сезон на Кубани продлится до второй декады октября. На пляжах Черноморского побережья полно туристов, а море комфортно для купания.