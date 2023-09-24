В центре Краснодара отключили холодную воду и свет

24 сентября в Краснодаре произошло две аварии: в районе Ставропольской отключили воду, в районе кинотеатра «Аврора» — электричество

В 12:43 24 сентября телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы сообщил об отключении света из-за повреждения на линии 6-10 кВ. Из-за аварии вышли из строя подстанция «РИП-210» и 11 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались улицы Зиповская, Одесская, Гаврилова, Красная, Коммунаров.

Дежурные заявили, что на месте работает аварийная бригада, но не уточнили ориентировочное время восстановления.

В 13:12 24 сентября телеграм-канал ЕДДС сообщил об аварийном отключении холодного водоснабжения, случившееся из-за скрытой утечки холодной воды по адресу: ул. Стасова, 147.

В результате подачу воды остановили в жилые дома по улицам Стасова, Старокубанская, Ставропольская и Бургасская.

Дежурные заявили, что ООО «Краснодар Водоканал» подвозит к домам техническую воду. Время восстановления также неизвестно.