Мэрия Анапы хочет снести дома приемной семьи блогера Милохина и призвать его в армию

Приемный отец Милохина заявил о травле, после того как Мизулина потребовала призвать блогера в армию

22 сентября приемный отец блогера Дани Милохина — Дмитрий Тюленев — рассказал в инстаграме*, что мэрия Анапы подала на него в суд и намерена снести два дома семьи. Это случилось после того, как в середине сентября Милохин вернулся в РФ на день и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина успела потребовать призвать его в армию, обвинив в русофобских заявлениях. Его приемный отец Тюленев рассказал, что вручать повестку в военкомат прибыли «аж трое участковых». «Сами полицейские понимают абсурдность ситуации, но ничего поделать не могут», — добавил Тюленев.

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Также, по его словам, мэрия Анапы хочет снести два его дома из-за нарушений границ земельного участка. «Дом у меня стоит на кадастровом учете и вообще дому уже 73 года. Есть акты проверки участка 2019 года, где сказано, что нарушений нет. А теперь нарушения появились. Администрация требует, чтобы мы снесли два дома — родительский и мой», — рассказал Тюленев. Вместе с женой он воспитывает восемь детей — пять родных и трех приемных, включая братьев Милохиных. Тюленев заявил, что власти также закрыли их магазин, который был «единственным нормальным источником дохода».