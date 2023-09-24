Мэрия Анапы хочет снести дома приемной семьи блогера Милохина и призвать его в армию

Краснодарский край

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  • © Скриншоты из инстаграм*-аккаунтов dmitry_t79 и danya_milokhin
    © Скриншоты из инстаграм*-аккаунтов dmitry_t79 и danya_milokhin

Приемный отец Милохина заявил о травле, после того как Мизулина потребовала призвать блогера в армию

22 сентября приемный отец блогера Дани Милохина — Дмитрий Тюленев — рассказал в инстаграме*, что мэрия Анапы подала на него в суд и намерена снести два дома семьи. Это случилось после того, как в середине сентября Милохин вернулся в РФ на день и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина успела потребовать призвать его в армию, обвинив в русофобских заявлениях.

Его приемный отец Тюленев рассказал, что вручать повестку в военкомат прибыли «аж трое участковых». «Сами полицейские понимают абсурдность ситуации, но ничего поделать не могут», — добавил Тюленев.

В 2021 году тиктокер Милохин приезжал в Апшеронск:

Также, по его словам, мэрия Анапы хочет снести два его дома из-за нарушений границ земельного участка.

«Дом у меня стоит на кадастровом учете и вообще дому уже 73 года. Есть акты проверки участка 2019 года, где сказано, что нарушений нет. А теперь нарушения появились. Администрация требует, чтобы мы снесли два дома — родительский и мой», — рассказал Тюленев.

Вместе с женой он воспитывает восемь детей — пять родных и трех приемных, включая братьев Милохиных. Тюленев заявил, что власти также закрыли их магазин, который был «единственным нормальным источником дохода».

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Пресс-служба мэрии Анапы подтвердила сайту 93.ru, что чиновники установили, что участок Тюленева используется не по назначению, а возведение дома, хозпостройки и магазина нарушило градостроительные нормы.

«Администрация обратилась в Анапский районный суд с исковым заявлением о приведении в соответствие с разрешением ИЖС, сносе самовольной постройки и освобождении территории общего пользования», — цитирует 93.ru официальный ответ анапской мэрии.

Следующее заседание суда назначено на 25 сентября.

Анапа Армия Елена Мизулина Интернет Социальные сети Суд

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Мэрия Анапы хочет снести дома приемной семьи блогера Милохина и призвать его в армию
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