Поезд сбил девушку на станции в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В Краснодаре госпитализировали девушку, попавшую под поезд

Все произошло вечером 22 августа на станции «Пашковская». По предварительным данным, машинист заметил девушку и неоднократно подавал звуковые сигналы. Она не отреагировала и поезд экстренно затормозил.

Избежать столкновения не удалось. Медики диагностировали у 21-летней девушки травмы головы, грудной клетки и перелом лопатки. Её госпитализировали, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД на транспорте

Как писали Юга.ру, в Ростовской области под поезд попал автомобиль из Адлера. Водитель легковушки и пассажир скончались до приезда скорой помощи. 

Железная дорога Краснодар Поезда

Новости

Поезд сбил девушку на станции в Краснодаре
Турпоток в Сочи вырос на 3% по сравнению с 2022 годом
Кондратьев поручил ускорить ремонт подстанции «Тихорецкой», которая питает 75% Кубани
Мастер-план курорта «Новая Анапа» хотят утвердить весной 2024 года
В Краснодаре решили продлить полосу для общественного транспорта на улице Северной
В Краснодаре арт-сэконд SNOVA проведет праздничную распродажу

Лента новостей

С днем рождения, Краснодар!
Вчера, 17:05
С днем рождения, Краснодар!
В День города проходим локально‑патриотический тест
Как адыгейский сыр полюбили покупатели по всей России
Вчера, 17:17
Как адыгейский сыр полюбили покупатели по всей России
А можно ли еще купаться в Черном море?
Вчера, 15:50
А можно ли еще купаться в Черном море?
Показываем актуальную обстановку на побережье

Реклама на сайте