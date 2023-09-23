Поезд сбил девушку на станции в Краснодаре

В Краснодаре госпитализировали девушку, попавшую под поезд

Все произошло вечером 22 августа на станции «Пашковская». По предварительным данным, машинист заметил девушку и неоднократно подавал звуковые сигналы. Она не отреагировала и поезд экстренно затормозил.

Избежать столкновения не удалось. Медики диагностировали у 21-летней девушки травмы головы, грудной клетки и перелом лопатки. Её госпитализировали, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД на транспорте

Как писали Юга.ру, в Ростовской области под поезд попал автомобиль из Адлера. Водитель легковушки и пассажир скончались до приезда скорой помощи.