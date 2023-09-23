В Краснодаре решили продлить полосу для общественного транспорта на улице Северной

Выделенную полосу для общественного транспорта на улице Северной в Краснодаре продлят на два квартала

С 1 октября в Краснодаре продлят выделенную полосу для общественного транспорта на улице Северной. Теперь она будет заканчиваться на улице Леваневского. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

По участку от улицы Седина до Леваневского проходит 15 маршрутов общественного транспорта. Маршруты по ним осуществляют 278 автобусов и троллейбусов.

«Мы возвращаемся к работе по созданию выделенных полос для общественного транспорта. А начать решили именно с одной из главных и загруженных магистралей города», — сказал замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Сейчас общая протяженность выделенных полос в Краснодаре составляет 22,8 км. К 2034 году этот показатель хотят увеличить до 45 км.

Ранее Юга.ру писали, в Краснодаре заработал новый автобусный маршрут №83. Он курсирует от улицы Екатеринодарской до поселка Колосистого.