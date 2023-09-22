В Сочи задержали браконьеров с перепелками

У браконьеров забрали 14 перепёлок, которых удерживали в специальных клетках. Сотрудники природоохранных организаций освободили птиц и вернули их в естественную среду обитания.



Нарушители использовали различное оборудование для ловли перепелов, включая электронные манки, тепловизоры и сачки. Все снаряжение было изъято. Также у задержанных обнаружили ружья. Правонарушителей передали в правоохранительные органы для продолжения следственных мероприятий.



«Это задержание — яркий пример успешного сотрудничества между природоохранными организациями и правоохранительными органами в борьбе с браконьерством. Данные оперативные мероприятия будут продолжены на особо охраняемой природной территории, чтобы обеспечить безопасность животного мира Сочинского национального парка. Рейды по пресечению нарушений на территории нацпарка проводятся ежедневно, госинспекторы нацпарка, заповедника, сотрудники полиции в круглосуточном режиме несут службу», — отметил и.о. директора Сочинского нацпарка Сергей Шевелев.



Полный запрет на добычу объектов животного мира на особо охраняемой природной территории ввел руководитель ООПТ. Это необходимо для контроля за использованием биоресурсов на территории национального парка.



Как писали ранее Юга.ру, в Северной Осетии браконьеры убили переднеазиатского леопарда.