Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Слезы капали» 1983 года

Это лента Георгия Данелии, сюжет которой можно рассматривать как современную трактовку сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева».

Злой тролль создал волшебное зеркало, которое отражало и преувеличивало всё плохое и дурное. Когда оно разбилось, один из миллионов осколков попал в глаз Павлу Васину, жителю Зареченска. После этого любящий муж и отец, отзывчивый сосед и сослуживец изменился до неузнаваемости. Он стал видеть в своих родственниках и знакомых только негативные черты и пороки, делая исключение только для обожаемой внучки.

Начало в 19:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проходит фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend.