Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Слезы капали» 1983 года
Творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 28 сентября посмотреть и обсудить фэнтезийную драму «Слезы капали» 1983 года
Это лента Георгия Данелии, сюжет которой можно рассматривать как современную трактовку сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева».
Злой тролль создал волшебное зеркало, которое отражало и преувеличивало всё плохое и дурное. Когда оно разбилось, один из миллионов осколков попал в глаз Павлу Васину, жителю Зареченска. После этого любящий муж и отец, отзывчивый сосед и сослуживец изменился до неузнаваемости. Он стал видеть в своих родственниках и знакомых только негативные черты и пороки, делая исключение только для обожаемой внучки.
Начало в 19:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре проходит фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend.