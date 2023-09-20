В Краснодаре пройдет фестиваль документального кино

В Краснодаре состоится одиннадцатый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend

Фестиваль пройдет в Краснодаре с 21 сентября по 8 октября. В программу Beat Weekend вошли зрительские хиты летнего Beat Film Festival, лучшие фильмы прошлых лет и картина, которая победила в национальном конкурсе.

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