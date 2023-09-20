В Краснодаре пройдет фестиваль документального кино
В Краснодаре состоится одиннадцатый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend
Фестиваль пройдет в Краснодаре с 21 сентября по 8 октября. В программу Beat Weekend вошли зрительские хиты летнего Beat Film Festival, лучшие фильмы прошлых лет и картина, которая победила в национальном конкурсе.
Искусство по понятиям, проклятое наследие, кража реки:
В Краснодаре покажут:
- «32 звука» (оригинальная версия с субтитрами);
- «Линч/Оз» (оригинальная версия с субтитрами);
- «Нам Джун Пайк: Луна — первый телевизор» (оригинальная версия с субтитрами);
- «Сны отеля Челси» (оригинальная версия с субтитрами);
- «Меня зовут Альфред Хичкок» (оригинальная версия с субтитрами);
- «Студия 54»;
- По волнам: Искусство звука в кино (оригинальная версия с субтитрами);
- «Рай».
Узнать больше о каждом документальном фильме, посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно на сайте.
Напомним, что в Краснодаре 24 сентября пройдет Фестиваль цветов от музея Коваленко.
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