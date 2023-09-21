Русское географическое общество построит в Анапе исторический парк

В Анапе построят Императорский парк Русского географического общества. Его площадь составит 30 га. Он расположится между улицами Ленина и Адмирала Пустошкина и протянется от Супсехского шоссе до береговой линии.

Как рассказали в пресс-службе РГО, проект образует единый ансамбль с существующими и планируемыми общественными городскими пространствами: новой набережной, Дворцом бракосочетания, Крещенским парком и Ореховой рощей.

«Проект, аналогов которому нет в России, расскажет о деятельности старейшей общественной организации нашей страны и о Николае I, с которым связана идея названия парка. В 1846 году император подписал указ о присвоении Анапе статуса города, а за год до этого учредил Русское географическое общество», — рассказали в пресс-службе.

В парке обещают сделать спортивные и детские площадки, большой и малый амфитеатры, пешеходные и велодорожки и смотровую площадку с видом на берег. Также там установят монументы Николаю I и построят храм Николая Чудотворца,

В будущем парк станет тематическим центром для деятельности Русского географического общества. Там будут проходить фестивали, выставки и лекции, популяризирующие географию и историю.

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