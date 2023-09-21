В Краснодарском крае перед выходными будет теплая погода

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В пятницу на Кубани осадков не ожидается. Ночью и утром возможен туман

В Краснодарском крае 22 сентября ожидается небольшая облачность, но без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный и юго-восточный 4-9 м/с, днём и вечером местами порывы 12-14 м/с. Об этом сообщает ЦГМС региона.  

Уровень воды в реке Кубань в сентябре резко снизился:

Температура воздуха на Кубани ночью 11-16 °С. В предгорных районах 7-12 °С, а днем 26-31 °С. В горах ночью 7-12 °С, днем 19-24 °С.

На Черноморском побережье также небольшая облачность и без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный и юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °С, днем 26-31 °С.

В Краснодаре синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 °С, днем 28-30 °С.

Как писали ранее Юга.ру, в сентябре в Краснодарском крае температура воздуха поднимется до 32 °C.

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