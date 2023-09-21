В Новороссийске пройдет фестиваль «Черноморская винная неделя 2023»

В фестивале «Черноморская винная неделя» примут участие винодельни Краснодарского края. Желающие смогут узнать больше о винной культуре региона и России, а также продегустировать напитки. Основной площадкой для мероприятий выбрали Абрау-Дюрсо, сообщает мэрия Новороссийска.

В программе:

игра «Шардоне Гоу»;

кулинарные мастер-классы;

концерт биг-бэнда Георгия Гараняна;

«Игристый заплыв»;

выступление оркестра Ильи Филиппова;

винный забег «Пей, смотри, беги»;

концерт группы «Градусы».

Вход на фестиваль бесплатный. На некоторые мероприятия необходима предварительная регистрация.



Напомним, что 21 сентября в Новороссийске отметят праздник сбора урожая «Строптивый виноград». Добывать виноградный сок участники будут, как герой Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого», — топчась ногами в корзине с ягодами.



Как писали ранее Юга.ру, с 30 сентября по 1 октября в Геленджике пройдет тематический свадебный забег.