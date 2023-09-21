В Новороссийске пройдет фестиваль «Черноморская винная неделя 2023»

Краснодарский край

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  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

С 25 сентября по 1 октября в Абрау-Дюрсо проведут эногастрономический фестиваль «Черноморская винная неделя 2023»

В фестивале «Черноморская винная неделя» примут участие винодельни Краснодарского края. Желающие смогут узнать больше о винной культуре региона и России, а также продегустировать напитки. Основной площадкой для мероприятий выбрали Абрау-Дюрсо, сообщает мэрия Новороссийска.

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В программе:

  • игра «Шардоне Гоу»;
  • кулинарные мастер-классы;
  • концерт биг-бэнда Георгия Гараняна;
  • «Игристый заплыв»;
  • выступление оркестра Ильи Филиппова;
  • винный забег «Пей, смотри, беги»;
  • концерт группы «Градусы».

Вход на фестиваль бесплатный. На некоторые мероприятия необходима предварительная регистрация.

Напомним, что 21 сентября в Новороссийске отметят праздник сбора урожая «Строптивый виноград». Добывать виноградный сок участники будут, как герой Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого», — топчась ногами в корзине с ягодами.

Как писали ранее Юга.ру, с 30 сентября по 1 октября в Геленджике пройдет тематический свадебный забег.

Абрау-Дюрсо Алкоголь Афиша Вино Новороссийск Фестивали Черное море

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