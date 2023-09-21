В Новороссийске пройдет фестиваль «Черноморская винная неделя 2023»
С 25 сентября по 1 октября в Абрау-Дюрсо проведут эногастрономический фестиваль «Черноморская винная неделя 2023»
В фестивале «Черноморская винная неделя» примут участие винодельни Краснодарского края. Желающие смогут узнать больше о винной культуре региона и России, а также продегустировать напитки. Основной площадкой для мероприятий выбрали Абрау-Дюрсо, сообщает мэрия Новороссийска.
В программе:
- игра «Шардоне Гоу»;
- кулинарные мастер-классы;
- концерт биг-бэнда Георгия Гараняна;
- «Игристый заплыв»;
- выступление оркестра Ильи Филиппова;
- винный забег «Пей, смотри, беги»;
- концерт группы «Градусы».
Вход на фестиваль бесплатный. На некоторые мероприятия необходима предварительная регистрация.
Напомним, что 21 сентября в Новороссийске отметят праздник сбора урожая «Строптивый виноград». Добывать виноградный сок участники будут, как герой Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого», — топчась ногами в корзине с ягодами.
Как писали ранее Юга.ру, с 30 сентября по 1 октября в Геленджике пройдет тематический свадебный забег.