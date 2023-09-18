Жителей Краснодарского края приглашают подавить виноград, как Адриано Челентано

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото с сайта администрации Новороссийска https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-17092023092935-125501/
    © Фото с сайта администрации Новороссийска https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-17092023092935-125501/

В Новороссийске отметят праздник сбора урожая «Строптивый виноград»

Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что 21 сентября в Новороссийске состоится интерактивное мероприятие «Строптивый виноград». Его проведут на базе агротуристического комплекса в хуторе Семигорском. 

Читайте также:

Гостям предложат самостоятельно собрать урожай. Обратно на винодельню сборщиков доставит трактор.

Добывать виноградный сок участники будут, как Адриано Челентано — топчась ногами в корзине с ягодами. Работать предстоит с черным сортом «Рубин Голодриги». Он дает яркий красный сок.

Праздник сбора урожая «Строптивый виноград» проводят в Новороссийске с 2017 года.

Напомним, что с 30 сентября по 1 октября в Геленджике пройдет тематический свадебный забег.

Новороссийск отдых Праздники Развлечения

Новости

В Краснодаре симфонический оркестр исполнит хиты «Короля и Шута»
В Геленджике в разгар бархатного сезона покажут уличные представления
Жителей Краснодарского края приглашают подавить виноград, как Адриано Челентано
В Краснодаре подрядчик не успел реконструировать трамвайный узел в срок
Дольщица снесенного в Геленджике дома вышла на голодовку у стен администрации Краснодарского края
Фестиваль адыгейского сыра посетили 36 тысяч человек. Организаторы обещают расширить площадку в ближайшие годы

Лента новостей

Как рубят деревья и рушат надгробия на Всесвятском кладбище Краснодара
14 сентября, 14:41
Как рубят деревья и рушат надгробия на Всесвятском кладбище Краснодара
Праздник кубанского риса
16 сентября, 18:40 Реклама
Праздник кубанского риса
Ростсельмаш представил под Краснодаром лучшую технику для уборки урожая
Премьера мюзикла, психологический стендап, симфонический Майкл Джексон
15 сентября, 08:15
Премьера мюзикла, психологический стендап, симфонический Майкл Джексон
7 главных культурных событий осени в Краснодаре

Реклама на сайте