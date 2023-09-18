Жителей Краснодарского края приглашают подавить виноград, как Адриано Челентано
В Новороссийске отметят праздник сбора урожая «Строптивый виноград»
Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что 21 сентября в Новороссийске состоится интерактивное мероприятие «Строптивый виноград». Его проведут на базе агротуристического комплекса в хуторе Семигорском.
Гостям предложат самостоятельно собрать урожай. Обратно на винодельню сборщиков доставит трактор.
Добывать виноградный сок участники будут, как Адриано Челентано — топчась ногами в корзине с ягодами. Работать предстоит с черным сортом «Рубин Голодриги». Он дает яркий красный сок.
Праздник сбора урожая «Строптивый виноград» проводят в Новороссийске с 2017 года.
Напомним, что с 30 сентября по 1 октября в Геленджике пройдет тематический свадебный забег.