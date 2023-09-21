В Сочи покажут документальный фильм о битве за Кавказ «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах»

В Сочи состоится премьера документальной ленты «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах», созданной при поддержке курорта «Роза Хутор» в честь 80-летия битвы за Кавказ

Бесплатные показы фильма и тематические мероприятия с участием съемочной группы пройдут в кинотеатрах города, школах и в Сочинском госуниверситете в октябре. Картина создана по инициативе и при поддержке курорта «Роза Хутор». Автор фильма — тележурналист Дмитрий Кузьмин.

В этом году отмечается 80-летняя годовщина одного из самых долгих сражений Второй мировой войны — битвы за Кавказ. Она продолжалась 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Битва вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных на обширной территории в сложных условиях. Немецкой группе армий «А» противостояли войска Южного и часть сил Северо-Кавказского фронтов. Советские войска должны были остановить противников, измотать в боях и подготовить наступление. Им удалось не допустить немцев к бакинской и грозненской нефти. Инициатива на данном стратегическом направлении стала переходить в руки советского командования.

Кинофильм «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах» создавался в память о участниках этого сражения и тружеников тыла. Все события и истории ленты имеют документальную основу. Съемки проходили на местах бывших боевых действий: в Ростове-на-Дону, Сочи, Туапсе, Сухуме, абхазском горном селе Псху, на перевалах Аишха, Санчара и в районе Семашхо.

В фильме использованы съемки творческой группы, а также фрагменты кинохроники, снятой на местах боевых действий фронтовыми операторами из собрания российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД, город Красногорск), кадры немецкой фронтовой кинохроники, музыка и песни 30х-40х годов.

«Мы инициировали создание документального фильма о битве за Кавказ не только потому, что она изменила ход Великой Отечественной войны. Еще она оказала прямое влияние и на жизнь маленького горного поселка, где сейчас работают известные курорты, в том числе «Роза Хутор». Спустя 80 лет мы стремимся сохранить память о героях и событиях тех лет», — отметил гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Картину можно будет также увидеть и на самом курорте на площадке лектория клуба «Спорт-марафон». Даты и сеансы показов в Сочи будут известны позже.



Как писали ранее Юга.ру, с 21 по 24 сентября на курорте «Роза Хутор» пройдет музыкально-спортивный фестиваль New Star Weekend.