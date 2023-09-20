В Краснодаре трамвай сбил человека

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Утром 20 сентября в Краснодаре трамвай наехал на 20-летнего парня

В районе кинотеатра «Болгария» утром 20 сентября трамвай №5 наехал на 20-летнего парня. Молодой человек находится в сознании, врачи оказали ему помощь на месте. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления Краснодара.

«Как такового ДТП не было. Парень увидел свой трамвай и побежал на перерез другому. Трамвай его столкнул, молодой человек отделался ушибами. Никаких претензий не имеет», — рассказали в пресс-службе МУП «КТТУ»

Из-за происществия трамваи № 4, 5, 7, 8, 20, 22 направили по другим маршрутам. Движение восстановили в 9:13. Также в пресс-службе УМВД Краснодара рассказали, что участники ДТП не вызывали полицию на место происшествия.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре автомобиль столкнулся с трамваем №2. Из-за этого несколько трамваев изменили схему движения.

ДТП Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай

Новости

В Краснодаре осудят директора компании, который завысил стоимость ремонта школы на 9 млн рублей
В Краснодаре в День города можно будет бесплатно отправить тематическую открытку
Чиновники из Краснодарского края скрыли около 900 объектов недвижимости и более 382 млн рублей
В Краснодаре трамвай сбил человека
Строительство железной дороги из Москвы в Сочи оценили в 3 трлн рублей
В Краснодаре из-за строительства водопровода ограничат движение автомобилей по улице Дзержинского

Лента новостей

Как рубят деревья и рушат надгробия на Всесвятском кладбище Краснодара
14 сентября, 14:41
Как рубят деревья и рушат надгробия на Всесвятском кладбище Краснодара
Праздник кубанского риса
16 сентября, 18:40 Реклама
Праздник кубанского риса
Ростсельмаш представил под Краснодаром лучшую технику для уборки урожая
Премьера мюзикла, психологический стендап, симфонический Майкл Джексон
15 сентября, 08:15
Премьера мюзикла, психологический стендап, симфонический Майкл Джексон
7 главных культурных событий осени в Краснодаре

Реклама на сайте