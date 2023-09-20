В Краснодаре трамвай сбил человека

В районе кинотеатра «Болгария» утром 20 сентября трамвай №5 наехал на 20-летнего парня. Молодой человек находится в сознании, врачи оказали ему помощь на месте. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления Краснодара.

«Как такового ДТП не было. Парень увидел свой трамвай и побежал на перерез другому. Трамвай его столкнул, молодой человек отделался ушибами. Никаких претензий не имеет», — рассказали в пресс-службе МУП «КТТУ»

Из-за происществия трамваи № 4, 5, 7, 8, 20, 22 направили по другим маршрутам. Движение восстановили в 9:13. Также в пресс-службе УМВД Краснодара рассказали, что участники ДТП не вызывали полицию на место происшествия.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре автомобиль столкнулся с трамваем №2. Из-за этого несколько трамваев изменили схему движения.