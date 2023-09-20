В Краснодаре в День города можно будет бесплатно отправить тематическую открытку

Получить и отправить открытку можно будет 23 сентября с 16:00 до 21:00 в пункте посткроссинга на улице Чапаева. Об этом сообщает мэрия Краснодара. Сотрудники почты помогут узнать индекс и правильно заполнить адресные строки. Тематическую открытку отправят бесплатно в любой пункт страны.

Также желающие смогут поставить печать с надписью «С праздником!».



Напомним, что в Краснодаре не будет концерта в День города. Но для горожан подготовили другие мероприятия. Афишу на каждый день можно посмотреть здесь.



Как писали ранее Юга.ру, в 2022 году на праздновании Дня города в Краснодаре отменили фейерверк и шоу дронов, а для зрителей выступали только местные артисты. Позже стало известно, что развлекательную программу сильно сократили и оставили в ней только культурно-патриотические мероприятия.