В Краснодаре в День города можно будет бесплатно отправить тематическую открытку

Краснодарский край

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  • Улица Красная © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Улица Красная © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Почта России посвятила 230-летию образования Краснодара коллекцию открыток с главными достопримечательностями города

Получить и отправить открытку можно будет 23 сентября с 16:00 до 21:00 в пункте посткроссинга на улице Чапаева. Об этом сообщает мэрия Краснодара.

Сотрудники почты помогут узнать индекс и правильно заполнить адресные строки. Тематическую открытку отправят бесплатно в любой пункт страны.

В сентябре Краснодар отметит День города:

Также желающие смогут поставить печать с надписью «С праздником!».

Напомним, что в Краснодаре не будет концерта в День города. Но для горожан подготовили другие мероприятия. Афишу на каждый день можно посмотреть здесь.

Как писали ранее Юга.ру, в 2022 году на праздновании Дня города в Краснодаре отменили фейерверк и шоу дронов, а для зрителей выступали только местные артисты. Позже стало известно, что развлекательную программу сильно сократили и оставили в ней только культурно-патриотические мероприятия.

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