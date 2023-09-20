В Краснодаре в День города можно будет бесплатно отправить тематическую открытку
Почта России посвятила 230-летию образования Краснодара коллекцию открыток с главными достопримечательностями города
Получить и отправить открытку можно будет 23 сентября с 16:00 до 21:00 в пункте посткроссинга на улице Чапаева. Об этом сообщает мэрия Краснодара.
Сотрудники почты помогут узнать индекс и правильно заполнить адресные строки. Тематическую открытку отправят бесплатно в любой пункт страны.
В сентябре Краснодар отметит День города:
Также желающие смогут поставить печать с надписью «С праздником!».
Напомним, что в Краснодаре не будет концерта в День города. Но для горожан подготовили другие мероприятия. Афишу на каждый день можно посмотреть здесь.
Как писали ранее Юга.ру, в 2022 году на праздновании Дня города в Краснодаре отменили фейерверк и шоу дронов, а для зрителей выступали только местные артисты. Позже стало известно, что развлекательную программу сильно сократили и оставили в ней только культурно-патриотические мероприятия.