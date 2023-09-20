В Краснодаре из-за строительства водопровода ограничат движение автомобилей по улице Дзержинского
До 25 сентября в Краснодаре ограничат движение по двум полосам улицы Дзержинского в сторону центра
В районе Западного обхода Краснодара начали строить 13 км водопровода. Специалисты «Росводоканала» проложили уже больше 6 км сетей. До 25 сентября будут идти работы по подключению водовода к существующей сети на улице Дзержинского.
Из-за работ по двум полосам улицы Дзержинского ограничат движение в сторону центра города. Работы будут идти на участке от «Баскет Холла» до здания по ул. Дзержинского, 229/5. Автомобильное движение организуют по оставшимся полосам.
Отмечается, что ограничения движения транспорта согласованы с ФКУ Упрдор «Черноморье».
Ранее Юга.ру рассказывали о ситуации со светофором на улице Лаперуза. В мэрии сказали, что в будущем там появится дополнительная полоса для автомобилей, а убирать светофор не планируют.