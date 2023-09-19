В Краснодарском крае температура воздуха поднимется до 30 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На Кубани 20 сентября синоптики прогнозируют теплую, но ветренную погоду

В Краснодарском крае 20 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в Новороссийске ночью порывы 15-20 м/с. Об этом сообщает ЦГМС региона.

Уровень воды в реке Кубань в сентябре резко снизился:

Температура воздуха на Кубани ночью 10-15 °С, местами в восточной половине края и предгорных районах 3-8 °С, а днем 24-29 °С. В горах ночью 3-8 °С, днем 17-22 °С. На Черноморском побережье температура ночью 14-19 °С, а днем 25-30 °С.

По данным синоптиков, в Краснодаре 20 сентября ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, днем порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 °С, днем 27-29 °С.

Напомним, что в сентябре в Краснодарском крае температура воздуха поднимется до 32 °C.

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