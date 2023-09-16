В Краснодаре пройдут гастроли Кировского драмтеатра. Зрители увидят 6 спектаклей

Краснодар с 21 по 24 сентября с гастролями посетит Кировский драмтеатр

Зрители смогут увидеть шесть спектаклей — «Дядя Ваня», «Женщины Сергея Есенина, или Любовь хулигана», «Шукшин. Рассказы», «Мэри Поппинс», «Осенняя кадриль» и «Монарх». Билеты в продаже, купить можно по ссылке.

В это же время артисты Краснодарского драмтеатра выступят в Кирове, где представят мистическую драму «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова, лирическую комедию «Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева, постановку «Пиковая дама» по мотивам повести Александра Пушкина, комедию «Примадонны» по пьесе Карла Людвига, приключенческую сказку «Конек-Горбунок» по мотивам стихов Петра Ершова.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Свои» 17 сентября покажут спектакль «Ты всегда будешь видеть меня» по мотивам пьесы Жан-Поля Сартра «За закрытыми дверями». Зрители увидят размышления о человеке и неизбежности выбора.