В Краснодаре 27 чиновников скрывали свои доходы и имущество

Краснодарский край

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  • Прокуратура © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Прокуратура © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Прокуратура Краснодара привлекла к дисциплинарной ответственности 27 муниципальных служащих за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура региона 18 сентября сообщила, что в Краснодаре 27 чиновников скрывали свои доходы и имущество. Ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в управлении по вопросам семьи и детства администрации города.

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Выяснилось, что чиновники скрыли доходы на сумму более 7 млн рублей, имущество на более чем 8 млн рублей, жилье, нежилые помещения, транспортные средства, а также счета в кредитных организациях.

Прокуратура организовала проверки по фактам приобретения недвижимости на неподтвержденные доходы, а также движения денежных средств, превышающих по сумме трехлетний доход служащих. 

К одному чиновнику уже применили дисциплинарное взыскание в виде выговора. Другого уволили в связи с утратой доверия. Он скрыл более чем 2 млн доходов и транспортное средство.

Напомним, что в 2022 году в Сочи и Новороссийске чиновники и депутаты скрыли доходы на сумму более 15 млн рублей.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре в июле 2023 года трех бывших чиновников осудили за взятки.

Деньги Закон Коррупция Краснодар Правосудие Прокуратура Чиновники

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В Краснодаре 27 чиновников скрывали свои доходы и имущество
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