В Краснодаре 27 чиновников скрывали свои доходы и имущество

Выяснилось, что чиновники скрыли доходы на сумму более 7 млн рублей, имущество на более чем 8 млн рублей, жилье, нежилые помещения, транспортные средства, а также счета в кредитных организациях.



Прокуратура организовала проверки по фактам приобретения недвижимости на неподтвержденные доходы, а также движения денежных средств, превышающих по сумме трехлетний доход служащих.



К одному чиновнику уже применили дисциплинарное взыскание в виде выговора. Другого уволили в связи с утратой доверия. Он скрыл более чем 2 млн доходов и транспортное средство.



Напомним, что в 2022 году в Сочи и Новороссийске чиновники и депутаты скрыли доходы на сумму более 15 млн рублей.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре в июле 2023 года трех бывших чиновников осудили за взятки.