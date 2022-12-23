В Сочи и Новороссийске чиновники и депутаты скрыли доходы на сумму более 15 млн рублей

В Сочи прокуратура провела проверку в природоохранных учреждениях и выяснила, что 175 сотрудников скрывали свои доходы. В общем чиновники не отчитались о доходах на сумму 8,9 млн рублей, 43 объектах недвижимости, 37 земельных участках, 87 автомобилях и 406 банковских счетах. Их привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Новороссийске неполные налоговые декларации сдали депутаты городской Думы VII созыва. Они не указали доходы в общей сумме более 6,4 млн рублей, не упомянули 3 земельных участка, также один из депутатов не сообщил сведения о том, что является учредителем юридического лица. В результате 14 депутатов получили предупреждения, а еще двое сложили полномочия.

Ранее Юга.ру писали, что депутаты Городской думы Новороссийска Георгий Середин и Алексей Филимонов сложили свои полномочия после скандалов в СМИ. Журналисты писали, что Филимонова судят по подозрению в преднамеренном банкротстве его компании «Вторалюминийпродукт», а Середин — учредитель компании, которая построила непригодные для жизни квартиры для сирот. О том, что проблемой заинтересовался глава СК России Бастрыкин мы подробно писали здесь.