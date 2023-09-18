Эксперт рассказал, что краснодарцы стали чаще жаловаться на косметологов и пластических хирургов

Жители Краснодара стали чаще жаловаться в следственные органы на косметологов и пластических хирургов

В среднем по России по числу жалоб пациентов на некачественное оказание медицинской помощи лидирует сфера акушерства и гинекологии. В Краснодаре и Москве к первому месту приближается число жалоб на медицинские процедуры в сфере красоты.

Директор Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук рассказал, что в Краснодаре стали больше жаловаться на пластических хирургов и косметологов. Об этом пишет «Коммерсантъ-Кубань».

По его словам, чаще всего люди не пытаются посадить врачей, а хотят получить компенсацию в надежде исправить врачебные ошибки. Чернышук отметил, при этом на Кубани сократились обращения о некачественной медицинской помощи.

Чернышук советует пациентам более тщательно выбирать врачей. Он отметил, что необходимо убедиться, есть ли у медучреждения лицензия, а у врача диплом и действующие сертификаты на оказание именно тех услуг, которые он предоставляет.

«У нас были случаи выявления поддельных дипломов, а также случаи, когда, к примеру, хирург по образованию занимается эндоскопическими методами исследованиями, проводит гастро- и колоноскопию»,— сказал Чернышук.

Юга.ру неоднократно рассказывали о неудачных пластических операциях. В 2020 году модель из Сочи Юлия Тарасевич решила удалить комки Биша и сделать блефаропластику. Но после хирургического вмешательства ее лицо покрылось буграм, а глаза перестали закрываться. Теперь она требует компенсацию в 35 млн рублей.

Еще один похожий случай произошел в Краснодаре. После неудачной пластической операции у жительницы краевой столицы не смыкаются до конца веки и ухудшается зрение.