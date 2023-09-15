В Краснодаре построят 29 км тротуаров. Рассказываем, где

До конца 2024 года в Краснодаре сделают тротуары на 31 участке

В Краснодаре уложат новые тротуары на 31 участке, их общая протяженность составит 29 км. На пяти участках к работам уже приступили, сообщили в пресс-службе администрации города.

Вот, где уже начали делать новые пешеходные зоны:

по ул. Минской от ул. Харьковской до дома № 59 и от дома № 117/1 по ул. Минской до ул. им. Урицкого;

в ст. Елизаветинской по ул. Солнечной от ул. Кубанской до ул. Центральной;

по ул. Кавказской от ул. им. Маяковского до ул. Таманской;

по пер. Гаражному от остановки общественного транспорта до ул. 1-го Мая.

Также в 2023 году планируют построить тротуар в станице Елизаветинской на участке от автобусной остановки НСТ «Экспресс» до НСТ «Речник», а в 2024 году — по проезду от ул. Центральной до остановки общественного транспорта НСТ «Речник».