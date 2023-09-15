В Краснодаре построят 29 км тротуаров. Рассказываем, где
До конца 2024 года в Краснодаре сделают тротуары на 31 участке
В Краснодаре уложат новые тротуары на 31 участке, их общая протяженность составит 29 км. На пяти участках к работам уже приступили, сообщили в пресс-службе администрации города.
Вот, где уже начали делать новые пешеходные зоны:
- по ул. Минской от ул. Харьковской до дома № 59 и от дома № 117/1 по ул. Минской до ул. им. Урицкого;
- в ст. Елизаветинской по ул. Солнечной от ул. Кубанской до ул. Центральной;
- по ул. Кавказской от ул. им. Маяковского до ул. Таманской;
- по пер. Гаражному от остановки общественного транспорта до ул. 1-го Мая.
Также в 2023 году планируют построить тротуар в станице Елизаветинской на участке от автобусной остановки НСТ «Экспресс» до НСТ «Речник», а в 2024 году — по проезду от ул. Центральной до остановки общественного транспорта НСТ «Речник».
Где построят тротуары в 2024 году;
- по ул. 1-я Линия от дома № 344 до ул. Лесопосадочной, по ул. Цветной от ул. Лесопосадочной до ул. Березовой, по ул. Березовой от ул. Цветной до ул. Поливной, по ул. Поливной от ул. Березовой до ул. Придорожной;
- по ул. 2-й Тверской от ул. Ратной Славы до ул. им. Комарова;
- по ул. Центральной от остановки общественного транспорта «х. Новый» до дома № 31 по ул. Центральной в х. Новом;
- по ул. им. Атамана Бабыча от ул. Тепличной до дома № 15 по ул. Тверской в пос. Российском;
- по проезду от ул. Центральной до остановки общественного транспорта НСТ «Речник» в ст. Елизаветинской;
- по ул. Прохладной от ул. Лазурной до детского сада № 163 в пос. Колосистом;
- по ул. им. Александра Берлизова от ул. им. Изосимова до пер. Брестского в пос. Северном;
- по пер. Брестскому от ул. Брестской до ул. им. Вячеслава Ткачева в пос. Северном;
- по ул. Энтузиастов от ул. им. Жукова до ул. Богатырской в Новознаменском жилом районе;
- по ул. Войсковой от ул. Сечевой до ул. Андреевской в Новознаменском жилом районе;
- по ул. Андреевской от ул. Богатырской до ул. Войсковой в Новознаменском;
- по ул. Семеновской от ул. Богатырской до ул. Войсковой в Новознаменском;
- по ул. Становой от ул. Богатырской до ул. Войсковой в Новознаменском;
- по ул. Сечевой от ул. Богатырской до ул. Войсковой в Новознаменском;
- по ул. им. Жукова от ул. Угловой до ул. Выездной в Новознаменском;
- по ул. 2-я Школьная от ул. 3-я Школьная до ул. им. Васильченко в пос. Лорис;
- по ул. Октябрьской от ул. Мира до ул. Чонгарская в ст. Старокорсунской;
- по ул. Октябрьской от ул. Чонгарской до ул. Северной в ст. Старокорсунской;
- по ул. Октябрьской от ул. Мира до ул. Краснопартизанской в ст. Старокорсунской;
- по ул. им. Мичурина от ул. Обрезной до ул. Васюринской в хуторе Ленина;
- по ул. Корсунской (четная сторона) от ул. им. Ленина до ул. им. Шевченко, по ул. им. Шевченко (нечетная сторона) от ул. Корсунской до ул. Чонгарской, по ул. Чонгарской (нечетная сторона) от ул. им. Шевченко до ул. им. Ленина в ст. Старокорсунской;
- по ул. Обрезной от трассы «Краснодар-Темрюк-Кропоткин» до ул. Молодежной в хуторе Ленина;
- по ул. Красных Зорь от ул. Московской до ул. Армавирской;
- по ул. Возрождения от ул. Народной до ул. Средней;
- по ул. Народной от ул. Западный Обход до ул. Пригородной;
- по ул. Сосновой от ул. Базарной до пер. Норкового в пос. Знаменском.
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