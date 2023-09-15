Жители Геленджика останутся без воды еще на день

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

Подачу воды в Геленджике восстановят 15 сентября, но не раньше 22:00

Предыстория: Воду в Геленджике , Новороссийске и Крымске отключили 14 сентября из-за аварии на Троицком водопроводе. Некоторые жители жаловались на отключение ресурса еще 13 сентября. Воду обещали вернуть 15 сентября не позднее 10:00.

Прокуратура призвала мэра Горячего Ключа наладить подачу воды:

Позже компания «Концессии водоснабжения Геленджик» сообщила, что подачу воды в городе восстановят 15 сентября, но не раньше 22:00. Сварочные работы на Троицком водоводе завершены. Сейчас идет опрессовка и промывка трубопровода.

«После проведения этих работ, при условии, что трубопровод пройдёт гидравлические испытания, подача воды от Троицкого группового водовода будет возобновлена. После возобновления подачи воды необходимо не менее 12 часов для прохождения воды по пути следования из Крымска и выхода на режим в Геленджике», — рассказали ресурсники.

Утром глава Крымского района Сергей Лесь сообщил в своем телеграм-канале, что восстановительные работы на Троицком водоводе закончены, идет наполнение системы.

Как писали ранее Юга.ру, в Прикубанском округе Краснодара 10 сентября семь улиц остались без воды.

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