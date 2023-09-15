Жители Геленджика останутся без воды еще на день

Позже компания «Концессии водоснабжения Геленджик» сообщила, что подачу воды в городе восстановят 15 сентября, но не раньше 22:00. Сварочные работы на Троицком водоводе завершены. Сейчас идет опрессовка и промывка трубопровода.



«После проведения этих работ, при условии, что трубопровод пройдёт гидравлические испытания, подача воды от Троицкого группового водовода будет возобновлена. После возобновления подачи воды необходимо не менее 12 часов для прохождения воды по пути следования из Крымска и выхода на режим в Геленджике», — рассказали ресурсники.



Утром глава Крымского района Сергей Лесь сообщил в своем телеграм-канале, что восстановительные работы на Троицком водоводе закончены, идет наполнение системы.



Как писали ранее Юга.ру, в Прикубанском округе Краснодара 10 сентября семь улиц остались без воды.