Руководство «Ростелекома» и глава Северной Осетии обсудили цифровизацию республики

Внедрение системы интеллектуального видеонаблюдения в Северной Осетии позволит фиксировать правонарушения. В республике планируется установить около 1 200 камер.



В этом году «Ростелеком» начал работы по созданию интеллектуальной системы контроля в образовательных учреждениях республики. Пилотный проект реализуется в школе села Чермен. На объекте установили биометрическую систему контроля с возможностью замера температуры. Провайдер планирует создать такие системы еще в 63 школах республики.



Также «Ростелеком» построил линию связи до комплекса «Мамисон». До конца года планируется расширить ее пропускную способность до 10 Гбит/с. Кроме того, компания прорабатывает ряд умных решений для «Алания-парк».

«Ростелеком» проводит большую работу в этом направлении. Только в прошлом году технические специалисты компании завершили оптическую стройку в Кобанском ущелье — одном из самых популярных мест отдыха. Все работы проводились за счет собственных средств национального провайдера. Но нельзя останавливаться на достигнутом», — отметил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Напомним, что «Ростелеком» построил умную систему уличного освещения во Владикавказе и пункт весогабаритного контроля в Ардонском районе.