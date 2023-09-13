«Ростелеком Контакт-центр» представил бренд линейки ИТ-продуктов

«Ростелеком Контакт-центр» представил специальный бренд и линейку ИТ-продуктов для внешних заказчиков — Digital Operator

Компания разрабатывает новые цифровые продукты, направленные на оптимизацию обслуживания клиентов. ИТ-платформа и сервисы позволили «Ростелеком Контакт-центру» за 2022 год 7 тысячам операторам ответить более чем на 45 млн звонков и почти на 13 млн обращений в чатах.

«Собственная цифровая платформа и экосистема ИТ-сервисов позволяет в течение одного-двух часов развернуть контакт-центр под любую задачу заказчика. Мы фокусируемся на увеличении скорости и качества обслуживания клиентов, при этом стараемся минимизировать рутинную работу операторов. В результате снижается отток сотрудников, повышается качество работы и оплата труда», — отметил гендиректор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Digital Operator — ИТ-система управления с роботом-суфлером, созданная для обработки неголосовых обращений по различным каналам в одном окне с голосовым и чат-ботом с системой речевой аналитики. Компания внедрила систему, которая позволяет отслеживать возможные проблемы онлайн, а также оповещать в мессенджерах о критических ситуациях и мгновенно устранять их.

Текстовые и голосовые боты разработаны на базе нейросетей. Они постоянно самообучаются. Данные ИТ-решения — разработки компании, включенные в реестр отечественного ПО. Как писали ранее Юга.ру, в России тестируют платформу для запуска приложений, привычных на Android и iOS.