Искусство по понятиям, проклятое наследие, кража реки. Рассказываем, что посмотреть в кино с 14 сентября

Криминальный триллер «Звук свободы» основан на реальной истории бывшего агента правительства США Тима Балларда, который занимался делами, связанными с терроризмом в Латинской Америке. Он уволился со службы, чтобы посвятить жизнь спасению детей от сексуального рабства. В 2013 году Баллард основал организацию Operation Underground Railroad, которая занимается ликвидацией международных преступных сетей, связанных с траффикингом несовершеннолетних. Благодаря его деятельности из рабства удалось вызволить более 4 тыс. детей.

Бывшего специального агента уже сейчас называют одним из главных гуманистов современности и сравнивают с Оскаром Шиндлером, чей подвиг по спасению евреев от гибели во время Холокоста экранизировал Стивен Спилберг.

Триллер «Искусство по понятиям» рассказывает о необычном сотрудничестве хозяйки арт-галереи Патрис, мафиози Гордона и киллера Реджи. Последний неожиданно для всех становится восходящей звездой авангардной живописи, пока остальные двое занимаются отмыванием денег.

Мелодрама «У людей так бывает» — это несколько историй о любви, в каждой из которых судьбы знакомых и незнакомых людей невольно влияют друг на друга и постепенно переплетаются. Главные герои встречаются, влюбляются, женятся, заводят ребенка. Но порой то, что поначалу кажется случайным, бывает кем-то тщательно продумано и подстроено.

Комедия «Как украсть реку» рассказывают о банде гениальных мошенников, в которую входят симпатичный юноша Ким Сон Дал и пожилой толстяк Бо Вон. Они берут в свою команду буддистскую монахиню Юн, чтобы обмануть могущественного правителя Сун Дэ Рёна. Они решаются на немыслимый шаг — украсть реку.

Мелодрама «После. Навсегда» — пятый и последний фильм из серии фильмов франшизы «После» и продолжение «После. Долго и счастливо». Лента вновь расскажет о Хардине и Тессе, которые расстались. Парень приступает к написанию своей следующей книги, ведь предыдущая стала бестселлером, и читатели ждут продолжения истории. Но Хардин страдает, из-за чего вдохновение обходит его стороной. В итоге он отправляется в Португалию, чтобы восстановить отношения с Тессой.

Хоррор «Астрал. 13-й этаж» — малазийский фильм ужасов о сверхъестественном, к знаменитой американской франшизе, стартовавшей в 2010 году, не имеет никакого отношения. Главного героя Игбала мучают зловещие видения. Однако его родители-целители считают, что они ему не навредят. Когда потусторонние силы переходят в наступление и начинают сеять хаос, Игбал вынужден обратиться к своим способностям, чтобы защитить семью и друзей.

Действие хоррора «Проклятие Лилиан» происходит в доме на окраине города, где в одиночестве живет неизлечимо больная пожилая женщина. За ней начинает ухаживать медсестра Джульетта. С наступлением ночи девушке начинает казаться, что в жилище, кроме их двоих, обитает кто‑то еще. Возможно, ей и Лилиан грозит серьезная опасность.

Черная комедия «Проклятое наследие» рассказывает о безрассудном подростке Джонни Баптист, которая живет с отцом. После очередного скандала он отправляет ее подальше от себя — в провинциальный городок к жестокой тетушке Хильде на перевоспитание. На 18-летие Джонни вручают торт, испеченный по секретному семейному рецепту, который вызывает метаморфозу в теле и сознании девушки.

В мультфильме «Дозор Джунглей: Кругосветка» таинственный суперзлодей покрывает непроходимые леса розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в путешествие, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей.

Кроме того, с 14 сентября в кинотеатрах Краснодарского края будут показывать нашумевший фильм «Барби». Его будут транслировать в рамках предсеансового обслуживания к российской короткометражке 2021 года «Мавка».