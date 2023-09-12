Краснодарская ГК ТОЧНО победила в премии WOW Awards

Премия в маркетинге на рынке недвижимости WOW Awards присудила четыре награды краснодарскому застройщику

В Москве 7 сентября состоялась церемония награждения победителей премии WOW Award. Жюри конкурса определило лучшие рекламные проекты компаний рынка недвижимости и оценило креатив отрасли. Из 450 заявок в финал вышли 89 работ.

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Рекордное количество наград завоевала группа компаний ТОЧНО. Четыре кейса федерального девелопера признали лучшими в номинациях: «Ребрендинг», «Видеопрезентация компании», «Рекламная кампания» и «ТВ-ролик».



«Сразу четыре победы, это казалось невозможным. Наша компания обошла не только региональных, но и крупных федеральных девелоперов и топовые маркетинговые агентства страны», — поделилась директор по маркетингу ГК ТОЧНО Евгения Тодорова.

Церемония награждения WOW Awards © Скриншот с сайта Repa.ru https://repa-pr.ru/fotoreportazhi/ceremoniya-nagrazhdeniya-wow-awards-2023/

Церемония награждения WOW Awards © Скриншот с сайта Repa.ru https://repa-pr.ru/fotoreportazhi/ceremoniya-nagrazhdeniya-wow-awards-2023/

Церемония награждения WOW Awards © Скриншот с сайта Repa.ru https://repa-pr.ru/fotoreportazhi/ceremoniya-nagrazhdeniya-wow-awards-2023/

Церемония награждения WOW Awards © Скриншот с сайта Repa.ru https://repa-pr.ru/fotoreportazhi/ceremoniya-nagrazhdeniya-wow-awards-2023/