Краснодарская ГК ТОЧНО победила в премии WOW Awards

Краснодарский край

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  • © Фото Надежды Тычки, предоставлено ГК ТОЧНО
    © Фото Надежды Тычки, предоставлено ГК ТОЧНО

Премия в маркетинге на рынке недвижимости WOW Awards присудила четыре награды краснодарскому застройщику

В Москве 7 сентября состоялась церемония награждения победителей премии WOW Award. Жюри конкурса определило лучшие рекламные проекты компаний рынка недвижимости и оценило креатив отрасли. Из 450 заявок в финал вышли 89 работ.

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Рекордное количество наград завоевала группа компаний ТОЧНО. Четыре кейса федерального девелопера признали лучшими в номинациях: «Ребрендинг», «Видеопрезентация компании», «Рекламная кампания» и «ТВ-ролик». 

«Сразу четыре победы, это казалось невозможным. Наша компания обошла не только региональных, но и крупных федеральных девелоперов и топовые маркетинговые агентства страны», — поделилась директор по маркетингу ГК ТОЧНО Евгения Тодорова.

  • Церемония награждения WOW Awards © Скриншот с сайта Repa.ru https://repa-pr.ru/fotoreportazhi/ceremoniya-nagrazhdeniya-wow-awards-2023/
    Церемония награждения WOW Awards © Скриншот с сайта Repa.ru https://repa-pr.ru/fotoreportazhi/ceremoniya-nagrazhdeniya-wow-awards-2023/
  • Церемония награждения WOW Awards © Скриншот с сайта Repa.ru https://repa-pr.ru/fotoreportazhi/ceremoniya-nagrazhdeniya-wow-awards-2023/
    Церемония награждения WOW Awards © Скриншот с сайта Repa.ru https://repa-pr.ru/fotoreportazhi/ceremoniya-nagrazhdeniya-wow-awards-2023/
  • Церемония награждения WOW Awards © Скриншот с сайта Repa.ru https://repa-pr.ru/fotoreportazhi/ceremoniya-nagrazhdeniya-wow-awards-2023/
    Церемония награждения WOW Awards © Скриншот с сайта Repa.ru https://repa-pr.ru/fotoreportazhi/ceremoniya-nagrazhdeniya-wow-awards-2023/
  • Церемония награждения WOW Awards © Скриншот с сайта Repa.ru https://repa-pr.ru/fotoreportazhi/ceremoniya-nagrazhdeniya-wow-awards-2023/
    Церемония награждения WOW Awards © Скриншот с сайта Repa.ru https://repa-pr.ru/fotoreportazhi/ceremoniya-nagrazhdeniya-wow-awards-2023/

Напомним, что ГК ТОЧНО стала лидером по числу наград всероссийского конкурса новостроек «Топ ЖК — 2023».

Как сообщали ранее Юга.ру, детская площадка в краснодарском жилом комплексе «Сказка Град» вошла в число лучших в России.

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